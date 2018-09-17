嬤鬧區淚伴夫屍8個月 官員擲筊 亡靈願土葬

2018-09-17

〔記者黃建華／高雄報導〕高市96歲陳姓老翁生前遺願要求土葬，86歲陳妻找不到合適墓地，整天對著亡夫哭訴，只好將亡夫遺體暫厝五福商圈的自家大廳靈堂，時間長達8個多月，鄰居驚恐陳情，高市殯葬管理處長謝汀嵩昨登門上香，向陳翁「詢問」是否願意火葬，因擲無筊，詢問是否願安葬燕巢深水公墓，卻一連擲出3次「允筊」，陳妻說，18日將到該公墓看地，停棺爭議露出解決曙光。

鄰居議論 驚恐陳情

陳姓老翁今年1月30日過世， 喪家把透天厝店面1樓布置成簡易靈堂，門外掛著寫有「嚴制」的紅布，兩邊店家認為忌諱，都以廣告帆布把騎樓區隔起來，但行人路過時還是能看到屋內布置的靈堂與遺照，因附近KTV、商務旅館等商家林立，且靈堂一設就長達8個多月，讓當地居民緊張議論。

高雄市殯葬管理處日前接獲民眾陳情，前去了解，得知陳翁與妻子膝下無子，相依為命40年。陳翁生前交代要土葬，陳妻考量公墓只有使用權，之後須遷葬，她往生後想跟丈夫葬在一起，也不想給親友增添麻煩，於是洽詢土葬墓地，但掮客介紹的幾乎都是鄰近合法墓園的私人土地，價格一坪6萬到20多萬都有，甚至有人要她用800萬元買下整片30坪土地，她沒有那麼多錢。

「我現在急得要死，我整天去我們頭家（台語，意指丈夫）面前哭，哭到睡著再爬起來…。」陳妻眼眶泛紅說，為早點讓老公入土為安，她陸續看過30多處墓地，因價格不合理，遲遲找不到合適墓地，原本租用中古冷凍櫃與靈堂設施，陳妻乾脆用14萬向葬儀社買下相關設施，在透天厝1樓設靈堂。

殯葬管理處人員對陳妻說，根據社會秩序維護法，若無正當理由停厝不葬，可處6000元以下罰鍰，但能體諒陳妻心情，會協調合法墓地讓陳翁下葬。

處長謝汀嵩昨前往陳翁靈堂，向陳老太太詢問，是否可讓他以官職的身分，擲筊詢問是否願意火葬？結果無筊。

謝改問「是否願意將身後事交由公家單位協助？ 」並安排葬在深水公墓，第一筊就擲出允筊。隨後謝又擲筊說，深水公墓的墓園用地，每人3萬元、兩人份需6萬元，至於風水施工部分須自行負擔，問陳翁是否同意，擲出第二個允筊。

保證不火化 擲出3允筊

謝汀嵩隨後保證，會將陳翁下葬事宜建檔，日後除非公家需要用到土地，不會遷葬、將骨骸火化，若日後公家需要用到土地，遷出骨骸也保證會以大甕入塔，不會火化，再擲出第三個允筊。陳妻在旁見證，亡夫後事有著落，總算放下心中大石。