國道爆胎翻車 毒男女摔飛雙亡

2018-09-16

〔記者彭健禮、黃欣柏／綜合報導〕新竹縣44歲毒品通緝犯張玉祥，前天深夜開車載25歲孫姓女友人，行經中山高速公路北上苗栗公館路段時，疑因爆胎撞擊護欄翻覆，未繫安全帶的2人當場被拋出車外，雙雙死亡。

撞擊護欄 未繫安全帶

國道警方前晚11時獲報，中山高北上130.5公里處發生事故，員警到場時發現白色轎車疑撞上內側護欄翻覆，車體嚴重毀損，車內1男1女被拋出車外，女子躺在車前約21公尺處的中線車道上，頭顱破裂，男子落在車後約20公尺處的內側路肩，身軀彎折變形，均已死亡。

警方根據車內的存簿、信用卡等物，初判女子是25歲孫姓女子，發現孫女本月3日被通報失蹤協尋，警方聯繫家屬時，家屬一度不願出面指認，經勸說才於昨天中午出面，透露孫女長期在外居住，家屬不清楚其生活、交友狀況。

女方家屬一度不願指認

警方查出肇事轎車是由卓姓女子租賃而來，卓女出面表示，朋友託她出面租車，費用由「朋友的朋友」張玉祥支付，她只知道張是手機電信業務；警方隨後循線找到張男的家人，確認死者為張男無誤。

孫女日前才因毒品案被新竹地檢署聲請簡易判決處刑，張男也有毒品前科，目前是台中地檢署發布的毒品通緝犯，警方研判2人應是怕身分曝光，才請人幫忙租車，至於此行目的尚待了解。

警方表示，駕駛或乘客未繫安全帶的車禍致死率，遠遠高於繫上安全帶的人，未繫安全帶最悲慘的案例就是去年阿羅哈客運車在國道上發生的6死11傷車禍，檢警認定罹難者都未繫安全帶，在劇烈撞擊中被拋出車外死亡，建議民眾無論駕車或坐車，一定要繫緊安全帶。