軟禁少女24小時 惡男注毒性侵

2018-09-16

〔記者徐聖倫／新北報導〕17歲少女小琴（化名）去年與男友一起打工時，結識39歲廖姓男子，由於廖經常接送小兩口上下班，小琴今年5月與男友吵架，打電話向廖哭訴，廖以安慰為由約小琴到家中見面，涉嫌趁機將小琴拘禁在臥室近24小時，期間強行對她施打海洛因並性侵；警詢後依毒品、妨害性自主、違反兒少性剝削防制條例等罪嫌將廖送辦。

誘騙少女到家施暴

警方調查，小琴去年10月與男友一起打工時，認識合作廠商的送貨員廖男，身為職場前輩的廖男對兩人態度親切，平常還時常開車接送小兩口，頗受小琴與男友信任。今年5月間，小琴與男友大吵一架，忍不住打電話向廖男哭訴，並拜託廖男載她回中部老家，2人遂相約見面。

見面後，廖男見小琴情緒激動，溫柔地說：「我先帶妳回我家，吃飽消氣再走。」小琴未多做他想，隨之而去，豈料在廖男住處吃完飯後，小琴多次詢問：「可以載我回家了嗎？」廖男卻一再推託，後來還突然詢問小琴：「妳可以當我女朋友嗎？」小琴嚇得立刻拒絕。

小琴控訴，當時廖男見她拒絕交往，平常謙和有禮的態度頓時消失，先粗暴地抓住她的頭髮，控制住她的行動，再拿出海洛因對她強行施打，她被注毒後全身無力，無法反抗，慘遭廖男性侵得逞，廖男逞慾後仍不放她離開，隔天早上睡醒再次性侵，直到廖後來出門上班，她才趁隙逃出報警。

廖男到案後，承認與小琴發生性行為，但辯稱是對方為了吸毒來找他，自願跟他發生關係；廖男並稱：「誰看得出來她未成年？」因小琴指證歷歷，警方詢後將廖男移送法辦。