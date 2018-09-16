蛋黃酥名店「見紅」 潑漆男：店員態度差

要他明天再來 氣不過
〔記者湯世名／彰化報導〕再8天就是中秋節，彰化市蛋黃酥名店「不二家」已經連續多天民眾大排長龍，有人排數小時不以為苦，也有不少「排隊老手」利用小板凳代排，就在這個採購高峰期間，前晚出現一名男子闖入店內潑漆，嚇壞現場消費者和店員。29歲許姓潑漆男到案後說，日前特地選人少的晚間時段去買，店家竟跟他說蛋黃酥賣完了，且說話的口氣、態度都差，他氣不過才帶了3桶紅漆前往潑灑。
不二家低調不提告
由於店家表明不提告，警方詢後將許男依違反社會秩序維護法移送裁罰；此一事件讓不少民眾檢視和評論店家服務態度，店家對於外界議論，均低調不回應。
據警方了解，前晚6時，一名戴白色帽子、口罩的男子開車停在「不二家」店門口後，突然走入店內朝天花板、蛋黃酥食材區潑灑紅漆，旋即開車逃逸，潑出的紅漆同時波及店內的部分消費者，現場一陣騷動。
店家警方獲報趕抵，根據監視畫面鎖定男子所開的車是台中市租賃車，查出全案是許男所為，前夜將住在彰化市的許男通知到案。
許男坦承犯行，表示日前晚間想趁人少時前往購買蛋黃酥，沒想到店家跟他說已經賣完，加上店家態度差，還要他隔天再去排隊，他實在是氣不過才去潑漆。
「不二家」店面位於彰化市鬧區，平日購買蛋黃酥的人潮就很多，假日更是經常大排長龍，有網友認為店家製作的蛋黃酥因為受歡迎才會大排長龍，既然買不到，去別家買就好，不認同潑漆洩憤；也有網友批評店家態度，表示不敢苟同。
警方說，社會秩序維護法第68條第2項規定，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，會面臨3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。