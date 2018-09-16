急補4千警力 內政部力推提高見警率

2018-09-16

民調第一優先要務

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為提升警察治安維護力，內政部警政署委託世新大學進行民調，結果20.64%受訪者認為「提高見警率」為第一優先要務；內政部長徐國勇表示，「提高見警率」會有兩大配套措施，首先要減少無效見警率，同時補足4千警察缺額，以有效推動。

第二項是取締違停

民調顯示，民眾希望警察優先加強維護治安與改善交通的作為，以「提高見警率」為第一優先，占20.64%，比第二的「取締違規停車」10.44%高出一倍，再下來依序為「查緝槍毒」、「加強交通疏導」、「取締交通違規」、「偵辦竊盜案」、「取締酒駕」、「偵辦詐欺案」、「偵辦暴力案件」，排第10的「取締闖紅燈」占3.25%，再下來是「加強警察專業、強化警察偵辦」、「改善服務態度」。

至於「都很好沒有需要改進的地方」一項，有23.99%受訪者認同。

此外，警政署已完成2018年上半年「民眾對治安滿意度調查」內部民調，樣本數2萬6258人，各縣市民眾普遍對整體治安滿意度認為良好，但對台北市治安不滿意度有升高，研判與北市發生擄童未遂案、統促黨在街頭作亂有關。

徐國勇表示，「提高見警率」為民眾殷切的第一需求，前提是無效見警率必須拿掉，例如自雇專業保全的知名豪宅大樓、有錢人高級社區等地，見警率可降低，警方不用巡邏太多，不用專門為富人服務。他說，另一方面，要儘速補足全國4千多名警察缺額；兩項配套同時並進。