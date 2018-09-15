脫衣上藥按胸大肌 射箭教練判4年2月

2018-09-15

〔記者陳慰慈／新北報導〕北部一所中學的吳姓射箭隊教練，被控以按摩胸大肌、紓解肌肉痠痛等由，陸續要求4名女學生脫衣讓他碰觸胸部、乳頭及腹部，女學生擔心影響參賽機會，不敢反抗，直到有家長發現提告，全案才曝光；新北地院認定吳男犯下13件猥褻罪，將他判刑4年2月，其中2年8月得易科罰金96萬元，可上訴。案發後吳男已離職。

判決指出，33歲吳男從2011年起擔任該校射箭隊教練，多次帶領學生在全國比賽中奪得佳績，但2014年8月至2016年7月間，吳男卻以幫忙塗抹痠痛藥、按摩等理由，把女學生輪流帶到射箭訓練場的弓房內，要求女學生脫去上衣及內衣，讓他從肩、脖、手、背等處一路按摩到腹部、胸部及乳頭。

4名女學生遭猥褻

被害女學生事後不敢聲張，直到2016年4月間，一名14歲女學生與母親聊天，脫口說出吳男說她胸部有硬塊、必須推開等過程，家長才發現教練是狼；學校獲報後展開清查，確認另有2名13歲及1名12歲女學生受害。

法院審理時，吳辯稱是為了幫女學生的背部上藥，才會要求脫衣，強調自己是幫女學生按摩選手拉弓時常使用到的「胸大肌」，並非「胸部」，否認猥褻。

法官傳喚協助訓練的射箭隊郭姓實習教練出庭，郭直指「胸大肌」是在胸部的上面，兩者位置完全不一樣，按摩時也不必脫衣，此外按摩位置較接近隱私部位時，會請同性別的選手協助進行，以射箭選手來說，不需按摩到肚臍或腹部。合議庭依相關人證詞及吳在性平會曾自承「我知道脫衣服不妥」等，認定他犯行明確。