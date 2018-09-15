運磚拖板車失控 連撞27車6人受傷

2018-09-15

〔記者謝介裕、張協昇、湯世名／綜合報導〕南投市昨日發生一起重大車禍，一輛滿載磚塊的拖板車疑似煞車失靈，從南投市嶺興路沿著民族路，一路橫衝直撞約500公尺，至少撞毀27輛汽、機車及造成6人輕、重傷，現場滿目瘡痍，其中補習班陳姓老師因頭部受創，一度有生命危險，幸經搶救後已恢復意識，住院觀察中。

警方表示，運磚車黃姓司機酒測值為零，他供稱車上的磚塊是要載運到市區的建築材料行交貨，但在嶺興路下坡路段時煞車突然失靈，才會釀禍，警方對此持保留態度，將進一步追查有無超載情形。

警方調查，原先運送該批磚塊的拖板車，昨下午4時許行經139線彰化花壇鄉上坡路段時，即因扣住車身拖板的拉桿斷裂，車頭與車身分離，黃男被公司派往救援，將載著磚塊的車身接上自己駕駛的車頭繼續運送，不料發生車禍。

該起車禍發生於昨天下午5時50分許，正值下班交通尖峰時段，路上的汽、機車駕駛見運磚車從山上高速駛來，紛紛驚慌失措閃避，其中駕駛轎車的陳姓老師因閃躲不及，連同其他5輛車子被撞成一團。

然而，運磚車並未因此停住，沿著民族路一路闖過文化路、南崗路等交叉路口，一直到了建國路口一帶，撞上停靠路旁的工程車後才失去動力。據警方調查，在全長約500公尺的受創街道範圍內，一共有1輛大貨車、1輛大客車、12輛自小客車、3輛小貨車與10輛機車被波及，合計27輛車受損，並造成6人受傷。

在南投市民族路開業30多年的知名小吃店「阿珠扣仔嗲」吳姓老闆娘說，這是她看過最嚴重的車禍，還好門前有路樹擋著，運磚車才未衝入店內，轉而撞到對面的工程車，否則以當時用餐時間的人潮，死傷人數恐怕會更多。

目擊者柯先生也驚魂未定地說，當時他正在民族路上的炸粿店吃晚餐，突然聽到一連串急促的喇叭聲，接著該輛拖板車就連續擦撞店門口一整排機車，隨即撞上路樹，連他綁在機車上的小狗也遭殃，連狗帶車被卡進拖板車車底，嚇得不斷哀嚎。