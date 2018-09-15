遭假富少詐乾250萬 酒店妹再入紅塵

2018-09-15

〔記者王捷／台南報導〕連皮肉錢也騙！工作不穩定的邱姓男子對外自稱富少，疑專找八大行業女子行詐，2年前認識酒店妹小乖（化名）後，不但讓小乖放棄高薪，辭職與他廝守，還把250多萬元皮肉錢統統借給他「投資」，後來小乖發現這些錢全被邱賭博輸得精光，且受害者不只她一人，氣得提告詐欺，但邱男答應和解後即人間蒸發，讓小乖求助無門，如今只能再度「下海」謀生。

專找八大行業女子行詐

據悉，20多歲的小乖長相甜美，4、5年前因家裡負債而被迫下海，幾年來不但用皮肉錢幫家人償還了大半債務，自己也另外存了一筆「上岸費」，打算等「對的人」一出現就辭職，與對方一起開始新生活。

哄騙投資 賭博輸光

小乖指控，2年前她在朋友介紹下認識了邱男，沒有固定工作的邱自稱是富少、大公司第二代，認識沒多久就對她展開愛情攻勢，當時她認為邱看起來個性老實，所以很快就答應交往，除了辭去酒店工作、改到飲料店打工外，還搬進邱男叔叔的豪宅，與邱同居。

豈料兩人交往後，邱男不但沒出錢養小乖，還以幾年後將接手事業為由，要小乖拿錢供他「練習投資」，小乖信以為真，每次都掏出10多萬元，直到後來發現邱男口中「投資」的店家根本不認識他，才驚覺受騙，質疑邱根本是個假富少。

女人財兩失 假富少遁逃

在小乖追問下，邱男承認把錢都拿去賭博，還自爆曾把小乖的錢偷偷轉到自己名下，小乖聽完傷心欲絕，提告詐欺，並從警方口中得知受害者不只她一人，且都是酒店小姐；邱在警詢時承認挪用小乖的存款，警方依詐欺罪嫌函送檢方偵辦。

一名員警透露，事發後邱男簽本票與小乖達成和解，但後來人間蒸發，小乖向法院聲請債權憑證，並聲請強制執行，卻發現邱名下根本沒有財產，小乖求助無門，只能再度下海。