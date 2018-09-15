南澳碧海反捲流 觀浪下一秒…人在外海

2018-09-15

近5年來 內埤溺水9死最多

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣今年來發生10件戲水溺水意外，其中有8件是在海灘戲水被大浪捲走，造成8死1失蹤。宜蘭縣消防局統計，近5年來，以南方澳內埤海灘有9人溺水身亡最多，南澳神秘海灘5死2失蹤居次；縣消防局直言，南方澳至南澳海域都屬陡降型海灘，會出現波浪造成海水奔流入海的反捲流，海岸和沙灘落差有時高達10公尺，踏浪時若遇到長浪襲來，人很容易被捲到外海。

鄭明典：長浪令人措手不及

本月初宜蘭縣南澳神秘海灘、南方澳內埤海灘2小時內，發生3起溺水意外，當時中央氣象局副局長鄭明典在臉書PO文，指長浪波長比較長，波峰、波谷相距遠，遠遠的看不出差異，以為浪不高；但是一近岸，波峰很快會堆疊高漲，形成讓人措手不及反應的大浪！

6年前，宜蘭縣海岸也發生類似意外，當時受杰拉華颱風外圍環流影響，2天在南方澳內埤海邊、東澳粉鳥林及南澳觀音海蝕洞接連發生3起溺水事件，造成4人落海奪2命、1失蹤。

海邊踏浪防意外 勿超越警戒線

縣消防局指出，颱風來襲前後，由於海面風浪大，不宜至海邊戲水。針對踏浪戲水意外頻傳，縣消防局呼籲，在海灘戲水應至設有救生員值勤海域，並聽從指導及勿超越警戒線，對設有「禁止游泳」或「水深危險」等禁止標誌區域，更應避免接近。同時不要依賴充氣式浮具（如游泳圈、浮床等）助泳，萬一洩氣容易溺水。