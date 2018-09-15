國中女師踏浪遭捲走 全台海岸 未來4天長浪危險

探粉鳥林秘境 遇大浪
〔記者林敬倫、楊綿傑／綜合報導〕受山竹颱風影響，宜蘭等東部海岸出現長浪，台南市30歲新市國中教師陳鉉濡，昨與3名高中同學及1名學妹共5名女子，前往被列為「秘境」的宜蘭縣東澳粉鳥林沙灘踏浪，陳女遭突如其來的大浪捲走，消防人員展開海、空搜救，但陳女疑已漂到外海，加上頻頻出現3米大浪增加搜救難度，迄昨晚尚無所獲。
氣象局預報員劉沛滕說，昨天從基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東整個東海岸，都能觀測2至5米長浪，這個情形會延伸到全台所有的海岸，即使明天颱風慢慢遠離，浪高危險的狀況仍會持續到下週二之後，民眾不可掉以輕心，尤其要避免到海邊遊玩或踏浪。
同行4女友人流淚祈禱
警方調查，昨下午3點20分，5名女姓遊客在粉鳥林沙灘踏浪，其中在台南任教的陳鉉濡不慎遭巨浪捲入海中，眼見陳女被浪帶走，同行友人看著海浪流淚，等待奇蹟出現，祈禱陳女快點被救起，一度不願離開海灘，最後被救難人員勸離。
陳女的父親趕到後心急如焚，陳父說，他住嘉義，女兒住台南教書，對女兒出遊狀況不了解。他感嘆說，女兒就算會游泳，但當老師應該知道海岸危險性，實在太疏忽了，事情已經發生，只能面對。
昨天受颱風影響，不時有長浪發生，海象險惡，消防人員循著海岸由南往北搜尋，可惜無所獲。
漁民都不敢出海 勿冒險
宜蘭縣內埤及南澳沙灘，月初短短2天內，發生7名遊客遭巨浪捲走意外，奪走6條人命；未料粉鳥林沙灘昨又發生意外。宜蘭縣政府消防局指出，山竹颱風雖未直接襲台，但氣象局已發布東部這幾天會有長浪，非常危險，連漁民都不敢出海，遊客要有警覺性，不要再去海邊踏浪，這都是危險行為。
另，縣府將南澳神秘沙灘封閉10天，今天會解除封閉；縣府表示，新訂定的「宜蘭縣政府所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」也會同步上路，由於近期沿海不時有長浪，已協請警、消單位協助，勸離觀浪戲水遊客，避免又發生憾事。