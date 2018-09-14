假扮志工偷摸彩券 抽中電視還上台領獎

2018-09-14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新北市39歲林姓男子去年底在新竹縣耶誕點燈活動上涉嫌佯裝志工，偷走350張園遊券和110張摸彩券，大剌剌地白吃白喝白拿，晚上拿大量偷來的摸彩券參加抽獎，果然被他抽中40吋電視機。林男以為神不知鬼不覺，上台領獎並與抽獎人合影，警方獲報後採集摸彩聯上指紋將他揪出，依竊盜及詐欺罪嫌函送法辦。

警方調查，從事製造業的林男，去年12月9日到新竹縣政府前廣場參加耶誕點燈活動，佯裝志工幫忙掃地、搬東西，實際上卻在攤位前徘徊，趁機偷走園遊券和摸彩券。得手後食髓知味，又趁主辦單位忙碌之際故技重施，前後共偷走350張園遊券和110張摸彩券。

林男拿著整疊園遊券到各攤位白吃白喝白拿，又兩度將30張以上的摸彩券投入抽獎箱，引起志工關切，林男謊稱都是自己消費換來的。

當天晚上7點抽獎，主辦單位抽出特二獎40吋電視機1台，沒想到抽中林男竊得的摸彩券，林男毫不遲疑地上台領獎，並與抽獎人合影，但未留下個人資料即匆忙離去。

活動期間，兩個攤位人員發現園遊券和摸彩券遺失，但因忙於招呼遊客未立即處理。主辦單位事後對帳發現園遊券的收入短少，追查確認兩攤位遺失園遊券350張、摸彩券110張，立即報警處理。

摸彩聯留指紋露餡

警方調查，園遊券一張賣100元，消費500元送一張摸彩券，主辦單位共損失3萬5000元的園遊券和價值1萬餘元的電視。

林男雖在每張摸彩券上簽寫不同名字，但警方根據主辦單位提供的摸彩聯查驗指紋，3月追查到有竊盜及妨害自由等前科的林男，但一直找不到他，直到8月底林男才到案。

林男辯稱當天花了7000多元買園遊券，加上現場有一名媽媽送他，否認偷竊，並說不明白摸彩聯上怎會有他的指紋，領取的電視則已變賣。警方昨天將全案函送法辦。