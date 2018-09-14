台北醫院14死惡火 自帶床墊短路釀禍

2018-09-14

長期折壓、移動 電線磨損

〔記者吳仁捷、曾健銘／新北報導〕衛福部立台北醫院附設護理之家上月13日惡火，專案小組火災鑑定報告出爐，認定應是病患家屬自行帶進醫院的「超長波床墊」電線短路釀災，鑑定認為疑使用者長期折壓、移動，造成電線磨損，進而引發短路起火；究竟是人為使用不當或是產品瑕疵等，待釐清。

使用不當或產品瑕疵待查

衛福部立台北醫院上月13日清晨發生大火，造成14名患者死亡、10名患者受傷，目擊火警的印尼籍看護工瓦地指稱，火勢是從病患潘鵬山的床墊處開始擴散。專案小組將起火點縮小到7A23房的235床周邊，認為是院方的電動床馬達與潘男使用的「超長波床墊」中，其中一者起火釀災。

醫院管理疏失待釐清

專案小組追查過程中，向位於台中的床墊公司要來全新樣品比對，發現潘男的床墊有通電中短路的痕跡，床墊右側明顯燒熔；專案小組進行實驗後，也確認床墊電線經磨損、折壓下短路，再碰上易燃的泡棉墊子，將會大幅助長火勢，這種因電氣因素引火的燃燒跡象，與本案情況吻合。

據了解，該款床墊可分三段收折，本案疑使用者長期不當折壓、移動造成電線磨損，進而引發短路。不過專案小組認為，這場惡火除了傾向床墊起火引起，醫院有無管理上的問題、或是通報延誤等情，也是後續要釐清的一環，目前司法部分也已積極調查中。

床墊業者︰釐清後會負責

對於案發原因指向床墊起火，生產該款床墊的林園公司昨透過律師沈崇廉表示，目前仍不排除有錯誤使用、醫護責任與案件通報等問題，等到真正責任釐清後，公司對於該負的責任不會逃避。沈崇廉說，如果是產品造成問題，公司一定賠償，若涉及其他不在「消費者保護法」規範內的問題，例如產品遭消費者濫用、錯誤使用等，就不在公司賠償範圍內。