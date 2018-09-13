離職警偕妻燒炭 留手套「請自取」

2018-09-13

〔記者王捷／台南報導〕孫姓離職警員在台南北區開設酒吧，可能經濟負擔太大，偕妻燒炭自殺身亡，酒吧店長昨日凌晨打烊後發現孫男留在店裡的遺書，凌晨4時許警方抵達孫家時，發現夫妻陳屍臥房，租屋環境整理得相當乾淨，店面、寵物等都分配交代好，門口擺了幾副乳膠手套標示「請自取」，讓熟識他的警員覺得很不捨，檢警指出，遺書未寫到自殺原因。

認識孫男的警員說，42歲的孫男原在北部服務，與大他15歲的劉姓妻子結婚，妻子也曾在警察機關服務，但沒有警職。聽說孫男是因興趣不合，在6年前離職，去年底聽說到南部開酒吧，孫男個性開朗，得知他自殺很驚訝。

孫男夫妻12日凌晨4時許被發現陳屍在出租公寓的臥房，警方指出，屍體會被警方發現，是因為12日凌晨孫男傳了訊息給店長，他向店長稱，有一份「東西」放在店內的抽屜內，等到關店後，再打開來看。

當時店長沒有想很多，直到凌晨約4時關店後，打開抽屜才發現這份「東西」竟是孫男與妻子簽名的遺書，由於孫男租屋處的鑰匙有交給同事，同事當下就報警，與警方前往租屋處查看，發現夫妻平躺在床上已經死亡。

警方指出，前往孫男租屋處查看，客廳裡的寵物狗與貓看起來相當害怕，但是屋內看起來已經打掃過，私人物品幾乎包裝好，同時也在租屋處的門口發現一箱乳膠手套，箱子上寫著「手套請自取」。

遺書內容都是孫男的交辦事項，唯獨沒有寫下自殺原因，親友表示可能有經濟壓力，孫男將酒吧股份、經營權盤讓，遺物該如何處置、甚至連寵物毛小孩該給誰，都一一交代清楚。

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