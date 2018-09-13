借錢打官司不還 羅文源判賠姊妹2000萬

2018-09-13

〔記者吳政峰、楊國文／台北報導〕王永慶四房共有羅雪貞、羅文源、羅雪映等3名庶子女，羅雪貞與羅雪映姊妹為了資助羅文源與王家打認祖歸宗官司，分別借了1000萬元給他，但羅文源事後認為自己也借訴訟費用各951萬8000元給姊妹，雙方已打平，拒絕還款。高等法院昨日維持一審判決，認他仍需給付姊妹各1000萬元，全案可上訴。

王永慶四房認祖歸宗案外案

羅文源為了和王家打認祖歸宗官司，經濟拮据，2015年各從姊妹那邊拿了1000萬元，並簽下借貸契約，約定如果與王家和解，將在拿到和解金10天內還錢。

沒想到羅文源與王家和解後卻拒絕還錢，並主張從姊妹那邊拿到的2000萬元不是「借款」，而是「補償及後續訴訟援助」，當時會簽下借據是為了避免國稅局查稅，雙方絕無借貸關係。

羅文源還強調，如果姊妹堅持2000萬元是借款，那他2012年5月15日與王永慶二房長子王文洋和解後，從和解金3060萬中各匯951萬8000萬元給姊妹，也是借款，雙方一來一回，應已抵銷。

但高院發現，姊妹倆的委任律師葉光洲曾向記者表示，羅文源因生活困難，姊妹才會借錢協助渡過難關，可見雙方確實有消費借貸關係；且羅文源雖稱2000萬元是「補償及後續訴訟援助」，但借據中隻字未提此事。

高院指出，羅文源確實曾各匯951萬8000萬元給姊妹，但根據羅文源與羅雪貞的對話紀錄顯示，該筆錢屬於和解金的分配款項，並非借款，自然無法抵銷。

高院認為，羅文源既然答應和解後，就要返還姊妹各1000萬元，如今已拿到和解金，理應還錢，一審判他敗訴合理，因此駁回其訴。