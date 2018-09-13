灌2瓶威士忌 神學院教授落水亡

2018-09-13

〔記者余衡、葉冠妤／新北報導〕天主教輔仁聖博敏神學院教授甯永鑫，11日深夜約何姓女友人外出到新北市碧潭風景區聊天，甯疑因教學工作不順利心情低落，想藉酒澆愁，灌了近400CC威士忌，離去前發現隨身筆記本疑似掉落潭邊，踉蹌前往尋找時不慎失足跌落潭中，消防員漏夜搜救近2小時拉起甯男，經急救仍不治。

據了解，49歲的甯男及45歲的何女，因學術活動認識結為好友。11日晚間甯男沒有告知妻子，獨自離開北市住處前往新店碧潭，近10點時何女接獲甯男電話，詢問是否能外出陪他談心，由於何女就住在附近，便相約碧潭捷運站碰頭。

兩人見面後走向碧潭邊席地而坐，甯男提起近期因教學工作不順利感到沮喪，甯男前往超商買兩瓶威士忌後，隨即喝下一瓶，何女勸阻「別喝這麼快！」兩人走回潭邊途中甯男又將另一瓶酒喝光。

接近凌晨零點時，何女提議各自返家，離去前甯男發現隨身筆記本及名片不見蹤影，他邊摸口袋尋找邊嘀咕「會不會掉在潭邊？」何女於是要甯男留在階梯上休息，由她去潭邊尋找，不料，她在找尋過程中，聽見水花激濺聲，回頭查看就發現甯男落水。

何女衝上前拉住甯男手臂，但因體重落差無法將人拉起，何女大喊「有沒有人會游泳的？」此時甯男疑遭遇暗流被捲入更深的潭底，附近民眾聞訊前往查看時已不見甯男身影，立即報案尋求協助。警、消經過近2小時搜索，在距離落水處約50公尺處發現甯男，但已無呼吸心跳，送醫仍不治。

甯妻聞訊趕往碧潭，在現場一度質疑何女身分，她告訴警方未曾聽說甯男工作不順，只知道近期有一些財務問題，但應不至於尋短。

何女則供稱，自己單純見朋友心情低落前往陪伴。警方勘驗現場並無外力介入跡象，且經調閱監視器發現，甯男獨自走向潭邊時腳步明顯踉蹌，研判可能因連日下雨、草地濕滑，甯男酒後失足落水；輔仁聖博敏神學院表示，昨天準備開學活動很忙碌，不便受訪。