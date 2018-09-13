天價芭樂票 一張9.8億

2018-09-13

調查局偵破 芭樂票集團 3年跳票80億

〔記者陳慰慈、謝君臨／綜合報導〕以男子林文良、盧文凱為首的兩大芭樂票集團，涉嫌透過人頭成立21家空殼公司，再開立販售芭樂票（空頭支票），3年跳票80億，但這些公司資本額最高僅100萬元，卻開出一張9.8億元的芭樂票，啟人疑竇，且高達億元的芭樂票不只一張，導致我國跳票金額暴增，影響台灣在亞太防制洗錢組織（APG）洗錢防制評鑑結果，檢調昨搜索約談林男、盧男等14人，漏夜偵訊中。

檢調調查，林男夥同母親、兒子及盧男等人，自2014年起，尋找遊民及無業人士，以擔任公司登記負責人能獲得2至10萬元不等代價利誘，同時向銀行開戶，等培養良好票據信用後，即向銀行申請支票簿，再以每張支票2至3千元價格賣給中盤商，中盤商再以兩、三倍高價賣給下盤商，並於報紙或網路刊登「支票借您」廣告，販售無兌現可能的空頭支票。

找人頭成立21家空殼公司

購買芭樂票客戶再持芭樂票交付他人以詐取財物，或做為調借現金、支付貨款、清償債務、供作債務擔保之用，支票跳票後，空殼公司隨即解散，致使最後收票人求償無門，2015年6月至今年8月退票575筆，跳票金額高達80億餘元，芭樂票金額高達億元的有10張，其中跳票金額最高的一張支票高達9.8億元，共20多家銀行受害。

約談14人 查有無勾結行員

辦案人員指出，21家人頭公司是資本額僅50到100萬元的五金、家具等小型零售商，卻開出一張高達9.8億元的支票，究竟哪家公司敢收受此天價支票，抑或是故意跳票？及有無與銀行員工勾結，都待釐清。

嫌犯出獄重操舊業

新北地檢署企業犯罪組檢察官吳秉林昨指揮調查局北機站搜索時，發現集團仍不斷成立未曝光的空殼公司，繼續開票做為犯罪工具，查扣支票本、支票打印機、帳冊等贓證物，全案朝詐欺、違反公司法等罪嫌偵辦。

林男先前就以相同手法犯案跳票4750萬餘元，2012年遭判刑2年4個月，未料出獄後又重操舊業。