冰屍案 百公斤兒壓父 任2嫌砍

2018-09-13

丁泰文與母收押 高、蔡2嫌聲押

〔記者黃建華、黃旭磊／高雄報導〕檢警偵辦高雄前鎮冰屍案，除了向法院聲押買兇弒父的丁泰文與丁母獲准外，昨再依殺人罪嫌聲押受僱行兇的高志榮與蔡東諺。據悉，高、蔡兩人偵訊時均承認受丁嫌所託殺人，並抱怨丁允諾分給兩人各50萬元，最後卻只給37萬與26萬元，且事前信誓旦旦稱會「一肩扛起」，落網後卻說法漏洞百出，還把同夥通通供出。

2嫌抱怨只分到37萬與26萬

蔡、高應訊時供稱，丁嫌長期與父親丁盛芳失和，今年6月4日凌晨2時許，3人在丁的房內討論去哪喝酒時，丁主動提及父親把100萬元寄放在友人處，並提議：「幫我處理掉我父親，每人可拿到50萬！」3人商量後決定「擇期不如撞日」，當天上午9時許趁丁母和丁妻外出購物時闖進丁父臥室，先由體重破百的丁嫌壓制睡夢中的父親，讓他動彈不得，高與蔡再分持開山刀、甩棍襲擊丁父。

過程中，丁父被砍中頸動脈，開始大量出血，3嫌隨即把他搬進3樓浴室放置，兩天後再以棉被綑綁屍體，藏進放置壽司材料的一樓冰櫃，事後丁嫌交代弟妹「不要進浴室、不要開冰櫃」，並到超市買火種焚燒作案血衣，兇刀由蔡男開車帶至彌陀海邊丟棄。

燒血衣 凶刀丟棄彌陀海邊

據悉，蔡、高兩嫌還向檢警埋怨，丁嫌事前雖允諾各支付50萬元，事後卻只分別付給兩人37萬與26萬元，此外丁嫌曾答應「若東窗事發會一肩扛起」，但落網後的說詞卻漏洞百出，導致檢方發現傷勢不符等疑點，最後甚至把同夥都供出。

前鎮警分局偵查隊長謝博文說，根據相驗結果，屍體背部及頸部有超過4處傷口，除刀傷外還有鈍器傷痕，此外死者雙手呈握拳狀態，疑遭圍毆致死，也不符丁嫌「奪刀誤砍」等說詞。丁嫌得知這些解剖證據後，在偵訊室放聲痛哭，聲稱是不滿父親長期家暴才萌生殺機。