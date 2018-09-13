證據不全即判死 歸仁雙屍案可能翻盤

2018-09-13

〔記者王俊忠、吳俊鋒、黃欣柏／綜合報導〕一份不曾曝光的文件，將讓台南歸仁雙屍案大翻案？被控18年前殺害陳姓女子與目擊者張清木的男子郭俊偉、謝志宏，7年前被最高法院判死定讞，但檢方重新調查後，發現謝志宏曾在警詢時寫下否認犯案的「行蹤交代稿」，但該稿從未出現在偵審卷宗中，加上謝後來的犯罪自白缺少影音紀錄，據此向台南高分院聲請再審及停押謝男，成為繼鄭性澤案後，檢方主動為死囚聲請再審的第二例。

檢為死囚聲請再審第二例

台南高分院指出，目前尚未接獲再審聲請書，收到後將分案審查程序是否合法，若合法再進行實體審理。

台南高分檢檢察官林志峯指出，今年8月他在歸仁分局找到這紙夾在警方專案會議卷宗內、18年來不曾曝光的行蹤交代稿，謝在稿內強調是郭獨自犯案。因警方從未把這份行蹤稿交給檢方，謝自白殺人的警詢筆錄又缺少影音紀錄，加上命案當天謝所穿的衣褲、鞋子與機車都無血跡反應，檢方研判謝志宏可能未參與殺人，因此聲請再審。

歸仁警方表示，檢方確實找到一份以第一人稱寫下的行蹤自白，但因文末沒簽名，目前尚不清楚是誰寫的。至於警詢筆錄缺少影音一事，檢方收件時應會核對證物數目，為何短少令人不解。

2000年6月間，郭俊偉在路上邀得年約18歲的陳姓女子一起出遊，後來陳女反悔，郭竟拿蝴蝶刀逼陳女與他發生性關係，完事後載陳女出門，見陳女仍頻頻要求回家，憤而動手殺人；謝志宏則被控當天也向陳求歡，遭拒後心生不滿，從郭手上接走凶器「補刀」殺害陳女，並與郭一起把騎車經過的目擊者張清木滅口。

由於郭男堅稱謝是共犯，供詞通過測謊，加上法醫鑑定認為張清木的傷勢是兩人所為，最高法院2011年間將兩人判死定讞。