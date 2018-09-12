挨諷「技不如人」 行刑式槍殺茶農

2018-09-12

凶嫌睡夢中落網

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮楊姓茶農遭「行刑式」槍殺案，警方於11日清晨5時許，在彰化縣大城鄉一處民宅攻堅，將睡夢中的槍手許育洲逮捕。據調查，許嫌與楊男都是茶農，41歲的許嫌比楊男大12歲，但從製茶技巧到賣茶、行銷，楊男頻嘲諷許嫌技不如他，加上日前烤肉時兩人發生口角，許嫌才憤而行凶，警方訊後依故意殺人、違反槍砲條例等罪嫌送辦。

案發於今年8月30日凌晨1時許，29歲的楊姓茶農與友人烤肉聚會後，獨自駕車離去，過了半小時後，其友人開車下山，在竹山鎮鯉南路旁發現楊男車子，原以為是楊酒後在路旁休息，怎料上前一看，驚覺楊男遭狙殺，警方專案小組鎖定許嫌。

警方調查，許嫌生性狡詐，犯案後不但對外聯繫不用手機，還商請朋友將犯案的自小客車停放在屏東縣枋寮地區，自己則搭乘公車往北竄逃，試圖藉由聲東擊西手法混淆辦案，仍被警方識破。當員警破門逮人時，許嫌打著赤膊還在睡夢中，來不及反應，就已被優勢警力制伏。警方根據許嫌說詞，在高雄市燕巢一處山區工寮，起出作案用改造手槍及13顆子彈。

警方表示，許嫌供稱，案發當天也曾參與烤肉聚會，但因席間被死者譏諷才提早離席，並守候在死者下山的路線予以槍殺，犯案後很懊悔自己的衝動。

許嫌在案發後曾於北中南等縣市，由12名友人輪流接應藏匿，昨日警方將這12名嫌犯陸續逮捕到案，12人均稱不知許嫌犯下殺人案，仍被警方依藏匿人犯罪嫌一併移送南投地檢署偵辦。