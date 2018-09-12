花36萬買「小海螺」 被詐欺犯全吞了

2018-09-12

〔記者王冠仁、余衡／台北報導〕「小海螺」是時下娃娃機熱門商品，引發全台娃娃機業者搶貨，詐欺通緝犯陳乃如自稱能取得貨源，鄧姓網拍業者向她購買近36萬元商品；不料，陳女卻以商品通關延遲、物流送錯地址、親人過世等理由拖延出貨。鄧與同行討論，發現陳女都以同一說詞敷衍，北中南至少百餘人受害，損失金額高達百萬元，氣得提告陳女詐欺。

恐有百人挨詐 損失百萬

警方表示，陳女日前因涉及其他詐欺案件，被台北地檢署、新北地檢署發布通緝；她的黃姓男友3個月前曾在台北市峨眉街一家娃娃機店工作，事件爆發後，兩人都銷聲匿跡。警方呼籲被害人出面指認，避免更多無辜民眾受害，也將追查陳女下落。

鄧姓網拍業者受訪指出，今年6月下旬，他透過網路輾轉加入29歲女子陳乃如經營的購物群組，陳女經常在群組內發文，聲稱能取得娃娃機商品、俗稱「小海螺」的藍牙喇叭，且有不少人曾與她小額交易成功，因此決定向陳女下單。

鄧於今年6月25日下單180個型號MH2088的「小海螺」，陳女告知是「預購商品」，需等待一個月。7月下旬時，陳女又告訴被害人，有另一批型號為MH2055的「小海螺」，要不要一起買，鄧追加購買，先後匯款35萬6千多元。

直至預計交貨的8月初，鄧沒收到商品而向陳女詢問，陳女一個月內以商品通關延誤、物流配送到錯誤地址、親人過世等理由，拖延交貨。鄧察覺有異，與同行討論，赫然發現北中南至少有百餘人被陳女所騙，損失恐超過100多萬。

鄧還說，他曾向陳女索取物流單據想查詢出貨進度，卻發現許多買家拿到的單據號碼都一樣，質疑陳女以同一話術行騙。此外，他曾要求退款，陳女聲稱會處理，但都沒下文；忍無可忍之下，先後與多位被害人向萬華警方提告詐欺。