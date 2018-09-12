挪用義刑顧問費 前偵查隊長被訴

2018-09-12

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市警瑞芳分局前偵查隊長林國雄，涉嫌利用管理義刑中隊業務機會，侵占9萬4640元顧問費，基隆地檢署昨依違反貪污治罪條例的「公務員利用職務上機會詐取財物罪」將他起訴。

林國雄2016年至2017年8月間，擔任新北市警局瑞芳分局偵查隊長期間，負責管理義刑中隊事務，聘請30餘名地方仕紳擔任中隊顧問，每名顧問需繳交2萬元顧問費。

起訴書指出，林明知義刑中隊提供給偵查隊的款項，僅限於偵查隊公務使用，仍向岳母購買比賽頭等茶1斤及茶油60瓶與罐頭塔等總價5萬8100元，向義刑中隊請款，領走5萬8100顧問費。

此外，林不僅拿餐會收據及自己買來送人、做公關的海鮮禮盒收據，甚至拿著非偵查隊或義刑中隊辦的餐費發票來請款，再領走3萬6540元顧問費。檢方認定，林利用管理義刑中隊業務機會，共侵占9萬4640元顧問費。

而林的頂頭上司、新北市警局瑞芳分局前分局長林泰裕，也被查出挪用義刑中隊2萬元顧問費，買海鮮禮盒送律師等人 ，基隆地檢署認定，禮盒是林國雄代購，林泰裕對經費來源並不知情，處分他不起訴。

但承辦檢察官批，林泰裕身為分局長，對於林國雄核銷義刑中隊款項本有督導之責，刑事上雖可推諉不知款項核銷過程與經費來源，但林泰裕未善盡主管督導責任，涉及行政責任部分，另移請內政部警政署依法懲處。