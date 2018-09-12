嘿咻完不抱抱親親 「學姐」怒告小鮮肉

2018-09-12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕林姓男子職場「學姐」小娜（化名）垂涎他這個俊帥的小鮮肉，藉機主動脫衣上床，將初夜獻給林男，嘿咻後學弟不懂抱抱親親，竟倒頭便睡，氣炸的學姐憤而怒控性侵，然事後新竹檢方查出小娜倒貼屬實，連林男也跟女同事抱怨學姐倒追他，日前將全案不起訴。

27歲的小娜指控，4月底某日凌晨2點多，林男在新竹縣住處房間跟她同床過夜時，將她性侵得逞，又於5月1日晚間在他房間二度被性侵，她不甘受辱，憤而報警偵辦。

外表英挺帥氣的林男到案後，堅決否認性侵，辯稱和小娜原本是單純公司同事，因小娜大她2歲，加上是前輩，因此暱稱她「學姐」。4月底學姐主動跟他說要交往看看，他把她當作前輩看待，就約她到住處喝酒聊天，稍晚問她是否回家，她說不要，並稱喜歡他想跟他交往，且自己將衣服脫掉，說想打砲試看看，他當時嚇到，問她怎麼會說這些話，但她很堅持說要，甚至將他的手拉過去摸胸部及私處，他將學姐的手撥開，但她還是將他手拉過去摸，他很想睡覺但她一直盧，讓他不能睡，於是他才「勉為其難」與她發生性行為。

5月1日晚間學姐又說想過去找他，聊天洗澡後一絲不掛躺在他床上，他當時也想說可以試著交往看看，兩人再次嘿咻，隔天醒來時發現學姐不見了，並把他的LINE封鎖，10多天後她才打電話抱怨說5月1日兩人做愛後，他都不抱她、親她，她因此生氣離開，一週後學姐再打電話給他，問要怎樣才可以接受她，電話中他說兩人只能當朋友及同事，然後他就被學姐告性侵了。

同事作證她約砲 非性侵

檢方調查，小娜自願至林男住處過夜，前後2次性行為均未逃離現場，反而繼續共榻而眠；第一次遭性侵後現場雖有留下落紅血跡，學姐也沒馬上報警，還共遊內灣，並再次相約到林男住處，其反應實與一般遭性侵被害人大相逕庭。

林男甚至告訴一名女同事說，是小娜主動向他告白，然後自己將衣服脫光要獻身，女同事作證後，讓檢方更相信學姐是主動約砲，全案不起訴。