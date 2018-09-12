阿丁花天酒地愛玩車 敗光4千萬家產還留債

2018-09-12

〔記者黃良傑、洪臣宏、黃旭磊／高雄報導〕高雄冰櫃藏屍案的47歲死者丁男，父母親在前鎮區鎮榮市場經營阿蓮仔菊花茶生意40多年，他也娶了女員工洪女為妻，當時還傳為佳話，不過前鎮分局偵查隊長謝博文指出，丁男生前曾分得家產4000萬元，但他花錢沒節制，沉迷聲色場所又喜歡玩車，妻兒指家產幾乎被他敗光，目前反欠債逾350萬元。

當地鎮東里里長蔡川士表示，丁男喜歡開賓士名車，經常換名車開，前一輛車也是賓士車，後來他把菊花茶攤位賣掉盤出經營，進帳一筆豐厚的收入，約一年前搬到前鎮區鎮東里，並向某前鄰長租屋，改賣壽司為業。

丁母以前在鎮榮市場賣菊花茶時，就住在茶攤附近，賣房得款4000萬元給丁男，並幫已逝兒子（死者的胞兄）養孫，目前與孫子同住。

丁母含淚說，兒子在草衙一帶賣壽司，騎車送貨經過常開門問「阿母好不好，有吃飯嗎？」奇怪的是，3個多月來沒消息，媳婦跟孫子都說「出門遠行、沒帶手機」，心裡覺得奇怪。幾週前媳婦說兒子將200多萬借給友人，之後媳婦去向兒子友人要錢，對方稱「要丁男媽媽同意才能拿回借款」。

謝博文指出，丁男跟妻子洪女一起在前鎮區賣壽司，冰屍的冷凍櫃死者生前用來放壽司食材，傳丁男平日與妻、子不睦，但鄰居表示，綽號「阿凱」的丁男平時相當客氣、豪爽，鄰居好友看不出夫妻嚴重失和。