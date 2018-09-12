冰屍案／長子買凶弒父謀家產？2友坦承收害命錢

2018-09-12

〔記者鮑建信、黃良傑、黃旭磊／高雄報導〕高雄冰櫃藏屍案情逆轉，檢警查出母子行凶、冰屍時，大兒子丁嫌的友人高姓、蔡姓男子在場協助，丁嫌還供出花100萬買凶請2友人殺父，且已支付20多萬元，2男昨晚到案坦承收錢害命。

檢警朝丁嫌不滿自己和母、弟、妹長期遭父親家暴，花錢找人殺害父親，但也不排除丁男繼承的4000多萬家產，丁嫌可能認為父親尚未揮霍光，買凶企圖弒父謀財，但丁嫌否認為財弒父，辯稱無弒父意圖。

檢警調查命案發生當時，除了念國中的小兒子在校，其餘家人都在房內，丁母洪婦知情大兒子弒父，但她否認為子把風。

據了解，蔡男是死者丁男以前的員工，警方昨漏夜對高、蔡2人隔離偵訊，釐清案情與疑點。由於丁男致命傷於頸部右後方1刀，背部也有3處明顯刀痕，後腦還有多處不明傷痕，懷疑行凶的不只一人。

監視器拍到2嫌進丁家

經調閱丁男住處附近路口監視器，發現命案當天，還有2名約27、8歲的男子（指高姓、蔡姓男子）曾到丁男家，檢警研判，丁男遭刀刃攻擊時，極可能是背對揮刀凶嫌，究竟是遭追殺？還是預謀偷襲砍殺？法醫將於13日解剖複驗，但對母子供詞多所保留。

檢警調查，雖然丁男的賓士車是貸款買的，房子也是租的，甚至還有債務，但繼承的家產4000萬仍很可觀，有無暗藏剩餘家產，可能只有丁男清楚，仍不排除嫌犯共謀奪產，將清查相關財務狀況及所有保險。

不過，目前警方仍先朝丁嫌不滿父親長期家暴他和家人，憤而弒父的可能性。檢警查出命案當時的「訪客」，分別是高姓、蔡姓男子，其中一人與賭博電玩「機板」有關，2人和丁嫌是朋友關係，是否與丁嫌密謀？或恰巧來訪？有無目睹凶案或參與行凶，都是檢警釐清的重點。