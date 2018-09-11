撞死交大高材生 肇逃男起訴

2018-09-11

〔記者陳冠備／彰化報導〕就讀國立交通大學電機系的22歲倪姓男大生，與父親在彰化縣139線騎自行車運動，慘遭後方郭姓男子開車追撞，倪男被撞飛當場爆頭身亡，郭男未協助送醫，反而加速逃逸，冷血行徑讓檢方也看不下去，昨依過失致死罪、肇事逃逸罪將他起訴。郭男案發後逃逸但被查獲，彰化檢方聲押獲准，目前羈押在看守所。

檢警調查，7月29日下午，倪男與父親到八卦山騎自行車，抵達139線大彰路時，他見距離父親數十公尺遠，因此先停在路邊、坐在自行車上等候；未料郭男（62歲）從後疾駛而來，倪男直接遭撞飛，造成顱骨碎裂、右腿骨折，當場無呼吸心跳，送醫急救仍不治。

起訴書指出，郭男撞人後將車開回芬園鄉住家停放，隨即到附近的貓羅溪流域等處躲藏，警方從現場掉落的車廠標誌牌追查，發現郭男涉案，當日至其住處查訪找不到人，隔日郭男投案，先辯稱恍神以為撞到電桿，後來坦承撞到人，畏罪潛逃。

檢方認為，郭男曾酒駕獲緩起訴處分，這次撞人未立即給予倪男救護，不顧前輪爆胎仍強行加速逃逸，導致倪男神經性休克身亡，且當時天晴、當地路面乾燥，無不能注意之事，過失肇事行為具有因果關係，依過失致死罪、肇事逃逸罪起訴。

倪男文武雙全，曾參加國際物理奧林匹亞競賽得獎，也獲得自行車競賽登山王，發生不幸，令人不勝唏噓。