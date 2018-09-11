少婦偷吃水電工 檢警實勘 戳性侵謊言

2018-09-11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕少婦偷吃水電工的色情影片戲碼，真實地在純樸的新竹縣鄉間上演！

情色戲碼 鄉間真實上演

已婚少婦小瑜（化名）因新居修繕而認識楊姓水電工，兩人出遊採筍，當天小瑜就到楊男住處打手槍，事後又二度到他住處嘿咻，疑因東窗事發，反控告楊男性侵；然而，新竹檢方發現小瑜說詞疑點重重，指揮員警到現場勘查，發現有多個門可出入逃生呼救，小瑜卻二度受辱且全身無傷，懷疑是少婦偷吃水電工，日前將全案不起訴。

美少婦小瑜指控，去年4月間因修繕房屋認識楊姓水電工後，楊男即私下邀約一同採桂竹筍而出遊一次。半個月後，楊男以協助挑選窗簾為由，邀她到新竹縣郊區住處後，便將鐵捲門拉下、欲與她炒飯，她為求全身而退，遂虛與委蛇，幫楊男「打手槍」遭猥褻後，始順利離開楊男住處。

去年5月，楊男又以贈送蔓越莓為由，邀她前往住處後，拉下鐵捲門將她性侵得逞。她怒告楊男強制性交及強制猥褻。

楊男到案後堅決否認犯行，辯稱小瑜有幫他「打手槍」，那天是想跟她發生性關係，但小瑜說「不要性交，我來幫你打手槍」；第二次是他幫小瑜脫衣服和內衣，而且當天小瑜穿緊身褲很難脫，後來還是她自己脫掉的。楊男表示，他雖有跟小瑜雲雨一番，但不是硬逼，而是兩情相悅。

檢方偵訊時，小瑜坦承沒有證據可提出，檢方為此特別指揮員警前往楊男住處蒐證，發現案發地點有多處側門與外面相通，且均可由內自由開啟往外進出，倘若小瑜真遭強迫性交，依現場屋況，實有機會及能力可自行脫逃離去，但小瑜卻不為之；小瑜身上亦無任何反抗的防禦性傷勢，各項跡證顯示小瑜的指述有多處疑點，讓檢方懷疑兩人之間可能為合意性交。因此，本案既難單憑告訴人單方指述，又無其他積極證據，最後不起訴結案。