祖先牌位竟丟草叢 網友驚︰野放公媽

2018-09-11

〔記者陳建志／台中報導〕離譜！台中一名廖姓男子昨在大里內新國小附近一處草叢發現被丟棄的牌位後，便在臉書社團貼文，「陳家子孫們！你可以不孝！可是你也不要造成別人的困擾好嗎？」照片中可見一個寫有「堂上陳姓歷代祖考妣之神位」的牌位，放在竹製的謝籃裡，前面還放了一個香爐，疑似被後代子孫直接丟棄在草叢裡，網友看到都覺得很離譜，紛紛留言︰「誇張！會有報應！」「這是野放公媽的意思嗎？」命理老師直言，此做法對後代子孫非常不好。

廖男發現這個被丟棄的牌位後覺得很誇張，在臉書社團「大里人聊天室」貼文︰「陳家子孫們！…你不爽拜是你家的事情！你可以請到百姓公吧！不然自己用金紙燒掉吧！」

網友看到後紛紛留言，「真害（糟糕）、忘本忘祖真的很不好，感覺有點恐怖」、「夭壽喔，沒誠意拜就好好處理就好了，何必這樣」、「如果不想祭拜，可以去一些塔廟，可以長年安奉，不是丟掉就沒事了。」

警方︰會暫時寄放百姓公廟

霧峰警分局內新派出所所長范姜崇哲表示，尚未接獲民眾報案，若有民眾拾獲將牌位送至派出所，會依遺失物處理程序公告認領，若有人通報，但牌位仍放置現場沒有拾獲人，則會通知環保局至附近百姓公廟暫時寄放。

命理老師陳興旺表示，祭拜祖先是做人最基本的倫常，將祖先牌位任意丟棄，祖先將無人祭拜，對後代子孫有非常不好的影響，子孫做什麼事情都不會順利，是非常不可取的行為。

民俗專家︰不孝會有報應

民俗專家、台中教育大學台文系副教授林茂賢表示，台灣人相當重視慎終追遠，此種行為是非常不孝的行為，若是後代子孫所為將有報應，民眾若發現遭丟棄的牌位，可拿至百姓公廟，因是幫助無主魂魄有棲身之所，會有福報。