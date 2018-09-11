闖空門不成 惡賊掏槍射屋主

2018-09-11

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前科累累的桃園市55歲王姓男子，去年開偷來的貨車行經楊梅區上湖二路時，見一處民宅鐵捲門沒關緊，趁機溜進屋內行竊，被詹姓屋主撞見後，卻涉嫌持空氣槍朝屋主下體連開2槍，被害人疼痛難耐、無力反抗，乖乖將皮包內1萬餘元現金交出，昨被桃園地檢署依加重強盜等罪嫌起訴。

加重強盜等罪嫌起訴

檢方調查，王男因違反槍砲彈藥刀械管制條例入監，2014年10月間執行完畢出獄後，與其他共犯組成竊盜集團，從2017年起，在桃園市觀音、楊梅、新屋區與新竹縣湖口、新豐鄉等地，先竊取小貨車作為犯案工具，再潛入工廠偷竊電纜線等財物。

去年4月1日凌晨，王男獨自偷了一輛貨車作為代步工具，開贓車到處尋找目標；檢方調查，逛到天色微亮時，王男發現詹姓屋主的住家鐵門沒緊閉，當下停車，鑽過鐵門縫隙進屋偷竊，詹姓屋主被吵醒起身查看，王男見狀，持空氣槍朝屋主的下體連開2槍。

王男開槍後，詹姓屋主因下體受傷疼痛不已、無力反抗，只好將皮包內的1萬餘元現金交給王男。

警方今年2月查獲王男，起出獵槍1把、子彈7發，但未查獲他當時犯案的空氣槍，案經桃檢調查昨偵結，依加重強盜罪、竊盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將王男提起公訴。