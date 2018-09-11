小三想分手嗆元配 外遇男PO裸照報復

2018-09-11

〔記者張瑞楨／台中報導〕檳榔西施小芳（化名）想與已婚的張男分手，張男卻糾纏不清甩不掉，小芳改向其元配告狀，希望能管好自己的老公，還不忘揶揄「妳無法滿足他」、「遜咖的技術」，張男遂將小芳裸照上傳網路，威脅要傳到色情網站，法院審理時，他稱動機是「保護配偶」，阻止小芳騷擾妻子，法官認為辯詞違反常理，依散布猥褻影像罪與恐嚇罪，各判張男6月徒刑，可易科罰金，合併執行10月徒刑確定。

判決書指出，張男2016年與小芳婚外情，小芳想分手，張男卻繼續糾纏，且有狂打電話、猛傳訊息，並於小芳住處或檳榔攤站崗等行為。小芳受不了糾纏，同年12月底至翌年2月，傳訊息給張男元配告狀，希望元配約束張男，包括「妳就不能叫他不要一直來煩我」、「妳老公賤骨頭，趕都趕不走」、「悲哀的張太太，妳老公又來我的店旁邊站崗」。

小芳狀告之外，卻又揶揄元配，包括「妳無法滿足他」、「以妳遜咖的技術，只能鬼吼鬼叫」、「妳對他的吸引力，就這麼差嗎？」張男可能基於報復之心，2017年2月間將小芳裸照5張，上傳到LINE群組，指小芳是妓女，又威脅要把裸照傳到各大色情網站，「妳的檳榔生意如果火紅，不要忘了感謝我」、「經紀公司找妳演出，也不要忘了感謝我」。

台中地院審理時，張男稱動機是「保護配偶」，法官認為，小芳雖揶揄元配，本意仍是希望元配約束張男的誇張行為，張男辯詞違反常理，依散布猥褻影像罪與恐嚇危害安全罪，各判6月徒刑，可易科罰金，合併執行10月徒刑。張男上訴二審，仍堅持「保護配偶」，台中高分院不採信，駁回上訴全案確定。