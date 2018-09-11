加油站員工女廁偷拍 事發「跨欄」奔逃

2018-09-11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「有人偷拍！」南投縣草屯鎮某加油站22歲林姓男員工，在加油站女廁天花板上放手機偷拍一名年輕女子，女子很機警，發現天花板有異狀，立即轉頭瞪向手機，僅被拍到背部和頭，並火速拍照存證報警，偷拍狼落荒而逃，隨即被逮，他坦承臨時起意犯案，對自己的行為很懊悔。

女驚呼 嫌躲隔壁奔出

一名年輕女性7日晚間到該加油站借廁所，才蹲下就覺得頭上怪怪的，往天花板一看，發現天花板有個黑黑、方方的東西，疑似手機，大聲驚呼「有人偷拍！」此時隔壁廁所門打開，有人狂奔出去。

年輕女子用手機拍下天花板上疑似手機的照片，再打電話報警。警方調閱監視器，發現年輕女子走進廁所後，穿加油站員工制服的男子也走進來，不久看到該男子從廁所跑出，翻越鐵欄杆逃逸，懷疑是該加油站林姓員工，在附近找到他。林男坦承看到該女子很漂亮，臨時起意想偷拍，剛拍就被發現。

警方檢查林的手機，發現拍到女子背部和頭，女子很快即轉頭瞪向手機，林男被警方依妨害秘密罪嫌移送法辦。

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，偷拍行為可能有好幾種心理成因，有的是藉由觀看偷拍影片引發性慾，就跟在現場偷窺一樣。倘若因此沉迷，非得偷窺才能滿足慾望，那就可能有偷窺癖，這是一種精神疾病，應接受治療。

另有人專愛偷拍女性大腿，這類人可能對於腿部特別迷戀，若為此鋌而走險，就要注意有沒有戀物癖。

還有一種則是社交技巧差，滿足慾望的管道少，因而藉由偷拍在想像中接近異性，進而引發性慾，而這類人就需要提升自己的人際互動能力，學習用正面的方式尋求情慾滿足。