一塊13公斤 中鋼耐火磚整片崩落 狂砸工人1死2傷

2018-09-11

〔記者洪臣宏、方志賢、黃良傑／高雄報導〕中鋼公司昨委託包商日高公司檢修真空脫氣處理槽，3名工人在槽內施工時，槽體上方130公分處、每塊重達13公斤的大批耐火磚疑似大量脫落，3名工人被耐火磚重砸，造成1死、1重傷、1輕傷。

高市勞檢處表示，已勒令該工程停工，對中鋼裁處最高15萬元；承攬人日高工程實業股份有限公司裁處3萬元，再承攬人翔昇工程行移送地檢署偵辦。小港警分局表示，至昨晚仍在為傷者作筆錄，檢察官今複驗後，才能釐清承攬人日高工程、再承攬人翔昇工程責任歸屬，將依業務過失致死罪嫌將相關人送辦。

真空槽底作業 遭橫禍

真空脫氣處理槽為鋼液調質用途，真空狀態下可避免添加物氧化，脫氣處理槽為直徑3.2公尺、高8.4公尺的圓柱體，鋪排在槽體內的耐火磚每塊13公斤，有使用期限必須定期更換。

中鋼委託日高進行W3第二煉鋼廠真空脫氣處理槽定期檢修，預計更換由離槽底起算，高2.5公尺處下方的耐火磚。昨上午10時45分，51歲蔡姓、35歲吳姓及57歲吳姓工人在真空槽底作業時，離他們上方130公分處的大批耐火磚，突然從兩側轟隆滑落，3人被砸傷送醫。

小港醫院醫師陳煌麒表示，57歲吳姓工人到院時已無生命跡象，頭部與軀幹多處外傷，經急救無效。蔡姓工人意識不清，昏迷指數3分，有休克現象，經檢查顱內出血，血壓偏低，轉送加護病房觀察，等待病情穩定再開刀手術。另35歲吳姓工人意識清楚，還可對談，生命徵象穩定，患者左側橈骨及踝骨骨折，頭部有2處撕裂傷，經電腦斷層顯示有輕微顱內出血，也轉加護病房觀察。

中鋼安全衛生處組長許清喜指出，日高公司具有檢修中鋼真空脫氣處理槽經驗，受傷3名工人事發時正在槽體內作業，並說，不會影響生產線運作。