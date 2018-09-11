怨母將財產全給弟 退役少校竟搶銀行

2018-09-11

〔記者徐聖倫／新北報導〕海軍少校退役的60歲男子沈錫輝，不滿母親把財產全部給弟弟，讓他很不爽，撂話「我要幹票大的給妳看！」竟持西瓜刀到新北市搶劫永豐銀行，行員見狀按下警鈴，沈嫌聽到鈴聲落荒而逃，1毛錢也沒搶到，3天後在北市一處三溫暖被逮。

撂狠話幹票大的給母看

警方調查，沈嫌與家人關係一直不睦，與家人說話時總針鋒相對，婚姻也是以離婚收場。沈父去世後，沈母開始著手分家產，沈嫌不滿胞弟含房產、父母存款等全數得手，自己卻什麼也分不到，氣得回家與家人大吵一架，撂話要「幹大的」給老母看，以表不滿。

1毛錢也沒搶到就被抓

沈嫌本月6日至新北市土城住家附近百貨賣場購買西瓜刀，接著騎機車前往中和連城路的永豐銀行亮刀搶劫，頓時警鈴大作，沈嫌受到驚嚇，空手落跑，回土城住處換汽車逃逸。

警方循監視器鎖定車牌，發現他的蹤跡遍布北台灣，包含新竹、桃園、宜蘭等地，由於三溫暖不須登記又可過夜，沈嫌逃亡期間都找當地的三溫暖當躲藏點，藉以規避查緝。

警方9日在北市松山區南京東路五段某三溫暖堵到沈嫌，將他逮捕歸案，沈嫌於偵訊時非常不滿地說，因為母親把家產都給了胞弟，他1毛錢都拿不到，所以故意惹麻煩給母親難看。訊後，警方依強盜罪嫌將沈嫌移送法辦。