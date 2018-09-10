闖廢魚池抓魚 弟救兄溺水 同伴拉他「怎麼也拉不起來」

2018-09-10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市昨天發生溺水意外，而且救溺水者的同伴直呼「怎麼也拉不起來」，鬼月最後一天，這起溺水意外，當地民眾對「抓交替」之說議論紛紛！

關鬼門抓交替？引議論

桃園市大溪區康安里靠近石園農場附近一處荒廢釣魚池，早年因盜採砂石猖獗，釣魚池暗藏大坑洞並形成水底漩渦，是危險水域，17歲、15歲許姓高中生兄弟檔等4人，昨前往該釣魚池涉水抓魚時，哥哥疑溺水呼救，弟弟上前救援，哥哥順利上岸後，弟弟卻受困水中掙扎，同行的同學伸手救人卻「怎麼也拉不起來」，弟弟1小時後被消防人員救起，送醫急救不治，讓同行3人既自責又難過。

桃園市許姓兄弟及弟弟的鄰居同學3人，昨午跟著哥哥打工飼料工廠的54歲林姓老闆，4人一起到這處荒廢的釣魚池玩水、抓魚，發生溺水意外。

廢魚池藏暗藏漩渦

佔地廣大的石園農場，距離大溪老街不遠，原設有釣魚場、養雞場和活魚餐廳，曾是當地人氣很夯的休閒農場，但約2、3年前，石姓負責人駕駛電動車不幸溺斃釣魚池後，地主財政部國有財產署拆除餐廳等地上物，也以層層的鐵柱和塑膠網封閉釣魚池。

但荒廢釣魚池的塑膠網屢遭破壞，常有民眾闖入釣魚、抓魚，結果昨在關鬼門前夕發生許姓高中生溺水意外，地方議論紛紛。

里長建議密封危池

事發的釣魚池深約2、3米，當地康安里長李清結表示，石園農場附近因10幾年前鄰近砂石廠盜採砂石猖獗，釣魚池底暗藏許多大坑洞並形成水底漩渦，可說是危險水域，但外地人都不知道，他建議國有財產署應該把整個釣魚池用鐵板密封，才能避免類似意外再次發生。