前議員傳賠光遺產╱姪怒闖建案 鑽400孔毀樑柱

2018-09-10

毀損器物罪 曾煥棨判6月

〔記者王定傳／新北報導〕前台北縣議員（改制前）曾文振的姪子曾煥棨，聽聞叔叔將繼承的遺產投資賠光，致其父無法分得遺產，竟撂人闖進曾文振之子曾煥廷的國宸建設公司建案地下室內，拿電鑽在樑柱鑽了400多個孔洞，國宸建設認為該處樑柱承載整棟大樓重量，是建築物重要部分，曾煥棨所為有危害住戶生命、財產、安危之虞，應是觸犯毀壞他人建築物罪；新北地院以難認樑柱會因此產生不堪用之虞，依毀損器物罪，判曾煥棨6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

據了解，曾文堅與曾文振是兄弟，曾煥棨與曾文振之子曾煥廷及現任新北市議員曾煥嘉為堂兄弟關係；被害的國宸建設公司，負責人是曾煥廷，建案名稱「府中晶品」在板橋四川路，國宸建設至截稿前尚未回覆記者電話。

檢方調查，去年8月，曾煥棨聽聞曾文振將繼承的遺產投資賠光殆盡，致父親無法分得遺產，心生不滿，隔月20日，夥同海姓、邵姓及綽號「小胖」的男子，闖進建案大樓地下室，對著樑柱鑽了400多個孔洞。

國宸建設提告，稱花了50萬元修繕，曾煥棨坦承犯行，檢方依毀損器物罪起訴，並聲請簡易判決處刑；但國宸不滿具狀向法院說，地下室樑柱承載整棟大樓重量，是建築物的重要部分，曾煥棨所為有危害住戶生命、財產、安危之虞，應是犯6個月以上徒刑的毀壞他人建築物罪，非2年以下徒刑的毀損器物罪，又沒和解賠償，請法院依通常程序審理，從重論處。

法官認為，樑柱上的孔洞多數面積約1個拳頭大、深度約1公分，僅少數約1個足球大，深度1公分左右，且鑽孔面積占整體樑柱比例甚小，經修繕應仍可使用，缺乏客觀數據情況下，難認樑柱會產生不堪用之虞，檢方聲請簡易判決並無不當。