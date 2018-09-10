「麻將協會」藏商辦 月租20萬沒賺還倒貼

2018-09-10

搬離萬華躲查緝 還是栽了

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華區有不少「掛羊頭賣狗肉」的麻將協會，有業者不耐警方長期持續掃蕩，找蕭姓男子當負責人，離開當地「進軍」市區某棟商辦大樓，以「元開麻將協會」另起爐灶，警方登門逮人，員工還大吐苦水稱，商辦大樓每月租金高達20多萬，不僅無法打平收支，每月幾乎都虧錢。

警方調查，萬華區一家麻將協會業者，看準市區一棟商辦大樓8樓，交通方便且周邊鮮少住家，較不會因打麻將嘈雜遭人檢舉，且內部空間近百坪十分寬闊，還有辦公室隔板等簡單裝潢，決定在今年初進駐商辦大樓。

設置輕食吧、運動器材攬客

56歲蕭男是「元開麻將協會」負責人，他為攬客，除打牌區外，還設置輕食吧、叫外送咖啡供賭客享用，場內還放置簡易運動器材，讓賭客打累能舒展筋骨，甚至開闢休息室，不定期找按摩師幫賭客按摩。

為躲避警方查緝，蕭不僅讓賭客以1比1的方式兌換籌碼，還規定賭客須從大樓位於窄巷的後門進出。

警方日前派人埋伏，趁賭客開門離開入內查緝，查獲4桌賭客、蕭與2名員工共23人，查扣賭資20多萬、監視器鏡頭與螢幕、籌碼、數鈔機等證物。警方將蕭與2名員工依賭博罪嫌送辦，20名賭客依法裁罰。

一名資深刑警指出，萬華區的麻將協會，依室內空間坪數不同，每月租金約在2萬至6萬間，鮮少有麻將協會業者將據點遷至商辦大樓。

據了解，這家藏身商辦大樓的麻將協會開業3個月就被警方破獲，事後房東也不願再出租。