天然氣埋管坍塌 1死1傷

2018-09-09

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區臨港、自強路口昨日上午發生天然氣管線埋管施工意外，由於當地土質鬆軟，中油委外包商在施工挖掘時引發土石坍塌，導致許姓與陳姓2名焊接技工被土石壓在2米深的坑洞中，其中許男送抵醫院前就已死亡，陳男則肋骨斷裂、雙側氣胸，目前仍在醫院接受胸部插管治療，確切事發原因有待警、消釐清。

事故前5分鐘就坍過

現場一名工人指出，其實在事故前約5分鐘，現場就曾發生第一次土石崩塌，所幸沒人受傷。當時他直覺有危險性，立刻告訴許、陳2人不要貿然施工，但他們仍繼續作業，後來土石果真再度崩塌，2人當場被埋住，旁邊同事趕緊報案並幫忙救人，可惜仍來不及救回許的生命。

據了解，死者許男是基隆人，平時在台中工作，最近才剛當上阿公，家屬得知噩耗後十分傷心，盼相關單位詳查承包單位有無疏失。台中市府勞工局表示，目前已由勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心處理中，如有違反職業安全衛生法，將要求停工改善，並處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

勞動部中區職業安全衛生中心主任朱金龍指出，該管線工程是由遠東機械與長榮鋼鐵2家公司共同承攬，預計下月完工，其中遠東機械又將部分配管工程轉給育全工程行施工，本案死者及傷者均為育全工程行的技工。

中油公司液化天然氣工程處處長黃榮裕表示，昨日主要是施作防塌陷鋼板打樁，沒想到發生意外，目前內部研判是下雨土石鬆軟所致。