酒駕瞎嗆台灣人欺負人 台商二代25萬支票砸警

2018-09-09

〔記者張瑞楨／台中報導〕家族在中國投資事業的36歲富少林季儒，昨到酒店喝完酒，駕駛賓士S350轎車載著辣妹在台中市區狂飆，結果失控撞上台74線快速道路匝道，不但把交通號誌桿撞斷，賓士車頭也全毀，2人受輕傷。警方到場酒測時，林男暴怒罵警「你們這些台灣人欺負人」，還朝警方丟出25萬元支票炫富，但支票立即被身旁辣妹取走；警方測得他酒測值達0.78毫克，依公共危險罪現行犯逮捕送辦。

酒測值達0.78毫克

據了解，林男的父親1961年在彰化縣創立金屬公司，製造消防或抽水用金屬閥門，近年投資中國，在廣東省中山市成立製閥公司，在兩岸有60多名員工，林男擔任公司總經理。根據其臉書動態，他主要在台灣談業務，上月下旬曾到中國深圳。林男有過一段婚姻，目前單身，對外自稱台商。

昨天凌晨1時許，林男駕駛新車要價450萬元起跳的賓士S350，載著短褲辣妹駛往台74線台中環線快速道路的青海路匝道，撞上匝道的交通號誌桿，當場撞斷號誌桿後，車子打橫撞上護欄，車頭幾乎全毀。救護人員到場時，只見短褲女低聲啼哭，隨後嬌滴滴拜託救護人員幫忙包紮腳部；林男說車上女子是他朋友，不是酒店女子。

台中市警第六分局員警對林實施酒測時，林大發脾氣怒罵三字經，強調「我是台商」，接著怒罵「台灣人欺負人」；員警見副駕駛座旁掉落一張面額25萬元支票，好心將支票拿給林男，林竟把支票丟向警察，稱自己有錢可以賠償，不過旁邊短褲女似乎捨不得，立刻伸手拿回支票，讓警方哭笑不得。

警詢時林男承認肇事前在酒店喝酒，詢後被移送法辦。