北市原民會主委 抄襲剛平息又沾腥

2018-09-09

〔記者蔡亞樺、社會新聞中心／台北報導〕台北市原民會主委陳誼誠（見左圖，取自北市原民會網頁），去年10月上任至今不到1年，可說風波不斷，除了挨告性騷擾，他在國立政治大學民族研究所博士班的畢業論文也遭人檢舉涉及抄襲，當時陳喊冤是輕忽而引用失當，忘了引註出處，認為是有心人士抹黑。

基層出身 上任不到一年

一路從台北市原住民委員會組員、科長做起的陳誼誠，同僚認為他工作認真，鮮少犯錯，因上一任主委陳士章去職，在7人爭搶主委的遴選過程，擁有政大博士學位的陳誼誠，是柯市府原民會唯一博士，因而受到市長柯文哲青睞，最終市長室敲定由陳誼誠出線。

去年10月，陳誼誠在市政會議上宣誓就職，因基層出身，文官性格的陳誼誠接任主委後，工作變得十分小心謹慎，對北市原住民照顧或辦活動，是以原民需求與文化為主體，外界對他施政上的評價正面；同僚說，他在委員會內部與同事相處和諧，在議會端的府會關係上也少有批評。

只是沒料到，就任主委沒幾個月，檯面下就先發生「性騷疑雲」，隨後於今年7月出現民眾爆料他畢業論文涉及抄襲；原以為性騷問題經協調後已經沒事了，豈知對方當事人後來以「涉事者未能正視自己的錯誤，正義未獲伸張」之由，對他提出告訴，全案正式進入司法訴訟階段。