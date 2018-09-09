吸收千名嫩妹供選妃 自己的小心肝也送上陣

2018-09-09

最小僅14歲 近百名失學

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北地檢署近日指揮警方破獲北部最大傳播妹平台「魔鏡娛樂傳播」，逮獲負責調度傳播妹的「控台」首腦陳志雄，初步清查陳男涉吸收近千名傳播妹，派遣到大台北、桃園等地陪酒，甚至逼迫吸毒及賣淫，最後還企圖把自己的未成年女友也推下海撈金。檢方昨訊後聲押陳嫌獲准，將續追幕後集團成員。

警偵破北部最大傳播妹平台

檢警調查，38歲男子陳志雄，4年前透過微信陸續吸收近千名女子擔任傳播妹，其中包括近百名失學少女，最小者年僅14歲。陳男將這些傳播妹分為酒桌組、毒趴組及飯局妹等3類，依照客人需求派遣，並幫忙說服她們與客人性交易，每媒介一名傳播妹陪酒或性交易，就可抽得300到2000元佣金，粗估4年來獲利達500萬元。

檢警偵訊其中11名被害少女時，眾女均聲淚俱下控訴被陳強逼下海失身，甚至染上性病，並指陳為了多賺一點錢，還想把自己的未成年女友也推下海，所幸女方到了性交易現場後趁亂逃離。

11名少女淚訴 染上性病

陳嫌應訊時，辯稱絕無強逼傳播妹，都是她們自願從事性交易，但因眾女指證歷歷，檢警仍將陳男依違反「兒童及少年性剝削防制條例」及妨害性自主、妨害風化、人口販運等罪嫌移送法辦，後續將擴大追查集團共犯，也呼籲其他被害人勇敢出面指控。

檢警指出，陳男利用兒童或少年從事陪酒或色情伴遊，涉犯「兒童及少年性剝削防制條例」第45條，過去僅能裁處罰鍰及限期改善，但在今年7月修法實施後，可處3年以上、5年以下有期徒刑。