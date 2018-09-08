白嫖慣犯 男遭私刑電GG

2018-09-08

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市中壢區一名男子疑因多次召妓不付帳，甚至搶走小姐的錢，遭人動用私刑報復，臉書社團「黑色豪門企業」6日貼出私刑影片，只見這名男子全裸跪在路邊自報住址，隨後被人持棍棒痛毆，並用電擊棒電擊下體；警方昨循住址找到被動私刑的31歲楊男，他態度低調，表示是去年10月的事情，已跟對方和解，案發地點等細節均已不記得。

影片中，楊男當時全裸跪地，被3名男子持棍棒輪番打頭，其中一人喝令他把偷錢的手伸出來，聲稱要好好「體罰」，楊男聞言嚇得雙手抱頭，跪地哀求：「對不起，再給我一次機會！」另名紅衣男嗆：「我╳╳上次就給過你機會！」眾嫌隨後描述楊是個白嫖慣犯，事發當天白嫖2次，還拿電擊棒恐嚇小姐劫財。

警方昨與在台北上班的楊男取得聯繫，楊堅稱自己非影中人，拒絕說明，直到警方直接來找人，才說去年10月在中壢叫私娼，因沒付錢被3名男子押往郊區，後來已付錢跟對方和解，所以未報案，但絕對沒有持電擊棒威嚇小姐或搶奪財物。

警方表示，白嫖、搶奪財物等行為，至少違反社會秩序維護法及刑法詐欺、強盜等罪，其中詐欺及強盜罪分別可處5年以下及5年以上有期徒刑，楊男指稱許多細節都不記得，不排除是避重就輕；此外，動私刑者也涉傷害、妨害自由等罪，相關人等犯行將追查究辦。