不怕被輾死 網美車陣中拍宣傳照

2018-09-08

危險 幾乎要看見上帝的光芒…

〔記者王駿杰／新竹報導〕拍照行銷不惜玩命？新竹一家體育用品店近日請潮妹店員穿著帥氣的喬丹（Jordan）運動裝，在新竹火車站前車水馬龍的中正路上擺POSE拍照，女店員一度站在雙黃線上取景，只見身旁車流呼嘯而過 ，令人捏把冷汗，昨有人將照片PO上「Dcard」論壇，讓人看了不禁驚呼：「幾乎要看見上帝的光芒…」、「傻眼！」

運動用品女店員 玩命工作

網路論壇「Dcard」昨天出現一文並貼出照片，指自己在新竹街頭巧遇「網美」，這名「網美」是個「賣命工作」的運動用品店女店員，不但走上街頭拍照，且可能是覺得拍的照片不夠好看，後來居然又第二次走上街頭，讓他傻眼，「難道在馬路中間拍照比較好看？」

照片中，只見潮妹店員身穿黑色喬丹運動上衣，腳踩喬丹第一代復古運動鞋，在新竹火車站前的中正路上拍照，當時路上車流量驚人，但女店員仍面不改色，淡定地在雙黃線上側身擺出帥氣POSE讓攝影師取景，一旁不時有公車與汽、機車從她身旁駛過，險象環生。

這張照片引起熱議，有人認為：「不管照片好不好看，看到只會想輾過去」、「如果真的被車撞到，駕駛真衰」等；但也有人說：「老實說，我覺得很好看！」

警方：不鼓勵 若阻交通將罰鍰

警方表示，不鼓勵民眾在交通頻繁的道路恣意奔跑、嬉戲或拍照，一旦阻礙到交通，可依「道路交通管理處罰條例」處300元罰鍰，雖然金額不高，但若導致他人發生車禍，還得背上肇事責任，不可不慎。