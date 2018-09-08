放任華山大草原亂糟糟 愛女慘死 父控柯P圖利

2018-09-08

〔記者謝君臨、黃建豪、蕭婷方、楊心慧／台北報導〕今年六月發生的華山分屍案百日前夕，死者高女的父親認為，本案是因台北市政府放任「野青眾」在華山大草原上蓋違章建築、開補習班招生所致，昨至台北地檢署控告市長柯文哲、都市更新處處長方定安涉嫌圖利。

議員兩度要求 柯P道歉

柯文哲昨上午回應，提告是人民的權利，下午台北市議會總質詢，議員江志銘批評，華山大草原可以開酒吧、可以開舞廳等違建，都市發展局從頭到尾充耳不聞，「出了事一條人命，你難道不應該向被害者家屬代表市政府來道歉嗎？」柯文哲僅稱，台北市政府表示遺憾；直到江志銘再次要求道歉，柯才說：「我們權管機關還是要表達道歉，因為我們要有更好的管理方式。」

高父指控，華山草原活動是基於北市府都更處的「華山地區（行六基地）綠美化基地申請辦理活動要點」辦理，應為非營利且屬公益活動推廣，同時也需符合建管處的臨時建物管理規範，但相關官員明知該活動有包括酗酒、妨害風化、公開收費授課、違法販售酒類等違法事項，卻視而不見，明顯包庇圖利瀆職。

他表示，政府要提供給我們安全的公共空間，全台灣沒有一個地方像之前的華山草原，那樣亂七八糟，違章建築、帳篷一大堆，這是市府長期怠惰放縱的結果，讓「野青眾」肆無忌憚敢蓋這麼多違章建築，還縱容「野青眾」在那邊開補習班招生，才讓去上課的人被殺害。

高父指出，在地里長已多次反應，提出警告，但市府都放任不管，說有行文8次勸導糾正，根本只是形式上行文，不實際作為，市府很多公權力都不行使，甚至對不幸釀成命案等竟視而不見，自評毫無過失懲處，顯有圖利野青眾之嫌，希望市府官員能負起法律責任。

至於是否接受凶嫌下跪道歉，高父痛批「如果下跪道歉就可以沒有刑責，那還需要法律、法院幹嘛？每個人殺人之後下跪道歉就好了，還需要法律嗎？」

北市都市更新處表示，在活動執行期間，市府履行督導責任，也主動至草原現場督導，針對整件案子後續已提出檢討報告。至於家屬控告，都更處表示尊重。