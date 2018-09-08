退休金融名師也挨詐 1年半匯1171萬不願醒

2018-09-08

〔記者姚岳宏／台北報導〕一場詐騙案，有如連續劇般上演長達1年半，曾任銀行高階主管、在金融業界有名望的70歲陳姓退休男子，最後總共被騙走1171萬元。

嘆人心實在太險惡了

據了解，陳男退休前曾在銀行界服務多年，擔任高階主管，也在國立大學、外貿協會等多處擔任講師，專教金融貿易實務，由於學經歷俱佳，在金融業界有一定名望。全案被他的兒子察覺是騙局時，陳男還半信半疑說：「是不是搞錯了！」等到確定受害，他難過地說，不在於對方騙走多年積蓄，而是人心實在太險惡了。

裝學生 騙母過世需急用

警方調查，住在台北市的陳男，退休後賦閒在家，2016年11月底，接到曾教過的「陳姓女學生」電話，對方哭說自己人在中國，母親因天津氣爆過世，急需用錢，由於對方說得可憐，又稱其母有大筆遺產，只是錢被卡住了，陳男心想要幫助年輕人，從2017年1月起，連續轉帳到對方指定戶頭。

過程中對方說處理完後事，就可還錢，接著又以其母有2000萬人民幣存款，需先繳稅才可繼承，但是金額太大，需申請金卡才可領取，以及錢卡在銀行，要飛到洛杉磯處理錢等理由，讓被害人前後匯出1171萬元。

今年6月底匯出第27筆後，陳男覺得怪怪的告訴兒子，兒子一聽就說是遇詐，帶著父親報警，警方立即將匯款帳戶列警示，但錢已被提領一空。警方過濾出兩名年輕男子，多次到北市忠孝東路附近超商提領贓款，上月循線逮捕21歲呂姓男車手。

兒察覺 老父老本已飛

警方再根據呂男曾提領過的帳戶，發現另涉及一起超過600萬元的詐騙案，被害人是從事美髮工作的55歲吳男，去年底在網路認識一女，雙方以電話交往，對方以「母親生病」等為由跟他借錢，又以「繼承遺產」要他多次匯錢，吳男匯了14次、共620萬元，卻連對方一面都沒見到，直到帳戶全空，對方人間蒸發，才知上當。