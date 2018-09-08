攜行袋 戰鬥單兵最新款背包

2018-09-08

陸軍迷彩攜行袋主要是提供戰鬥單兵個人裝備裝載，從頭上的鋼盔、衣物、腰帶、水壺、彈匣到腳上穿的軍鞋，全都可以一次塞進袋子裡，有點類似早期的黃埔大背包，但功能更強。

這款攜行袋是最新款，長寬高各約57、36、27公分，負重起碼50公斤以上，採用耐磨性強、有防潑水功能的尼龍布製作，外表迷彩更是中科院根據台灣地形地貌精心研發成果，利於偽裝與掩蔽，攜行袋可手提可後背，平時與戰時都可使用，經過部隊實測實用度極高，近年來已陸續配發陸軍各部隊使用。（整理：記者王榮祥）