廠商搞秘密組合 軍用品差點變中國製

2018-09-08

軍備局外包迷彩攜行袋

〔記者王榮祥、羅添斌／綜合報導〕位於高雄的國防部軍備局生產製造中心，外包委託製作3萬6千只陸軍迷彩攜行袋，軍方要求迷彩攜行袋必須是「正港台灣軍品」，未料得標廠商暗中計畫，秘密將製作攜行袋的數位迷彩尼龍布運到中國加工，讓國軍作戰時會用的攜行袋差點淪為中國製品，直到大批布料已運往高雄港貨櫃碼頭準備出境前，才被攔下，沒有讓業者得逞。

軍方不願公布得標商

軍方表示，該廠商先前曾製作過軍用腰帶，這是第一回參與攜行袋標案，軍方後續將解約、沒收保證金102萬元，重新啟動招標程序。不過軍備局昨不願公布該家惡質的得標商資料。

合約註明要正港台灣貨

軍方說明，這批標案需製作3萬6千只陸軍攜行袋，金額約3千餘萬元，得標商9月4日領取第一批2萬1千碼布料，軍備局隔天依規定前往工廠查核生產情況，比對現場原料後發現有落差，追問後驚覺1萬5千碼布料準備報關外運。軍方趕抵高雄港貨櫃碼頭，經與海關、報關行協調，即時確認、攔截住準備運往中國廣東的貨櫃，報關行與包商聯繫後，也立刻終止報關程序。

想運中國組裝 被攔截

軍方事後瞭解，研判廠商可能無法在合約期限、領料起60天內完成製品，也可能是為降低生產成本，才計畫把部分布料運到中國裁切，再運回台灣縫製；但因為合約規定所有產品必須在國內生產，廠商明顯違約。

軍方私下指出，這批布料特性是耐磨、迷彩可融入環境以利掩藏，但無機密問題，只是若真被運到中國加工再運回台灣，恐怕後續負面效應與機密外洩一樣嚴重。

國防部軍備局生產製造中心昨由少將主任羅意中、205廠上校廠長林正雄等主官、管，出面說明案情，表示差點流出的布料並無機密等級，專利屬於中科院，廠商主要涉及違約。