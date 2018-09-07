亞運授旗驚見通緝犯 奧委大剌剌逛百貨公司被捕

2018-09-07

〔記者王冠仁／台北報導〕現任中華奧林匹克委員會委員、滑輪溜冰協會理事長蔣炳正因偽造債權，將台北市中泰花園大樓聲請假扣押，遭法院判刑1年4月，蔣未入監服刑，反而日前大膽出席總統蔡英文替中華亞運滑輪代表隊授旗的典禮，引發外界議論；結果他的高調被警方盯上，台北市刑警大隊警方掌握他行蹤，循線逮人，將他解送歸案。

辯要參加奧會改選才沒報到

警方指出，70歲的蔣炳正多年前因為與前監察委員周哲宇、前警官葉海瑞等人共同偽造假債權，將台北市松山區知名建案中泰花園大樓房屋提出假扣押，蔣遭法院判刑1年4個月，他沒向執行檢察官報到入監服刑，台北地檢署今年7月9日對他發布通緝；蔣成為通緝犯後，不但未躲起來，反而在8月17日出席總統蔡英文替中華亞運滑輪代表隊授旗的典禮。

台北市刑警大隊展開追查，發現蔣平常住在北市漢中街，監控確認他的行蹤後，趁他昨天下午1點多前往台北市忠孝東路一間百貨公司時，在該處地下1樓逮到他。蔣聲稱，因為9月8日還要參加亞洲奧會改選，才沒向檢方報到執行。

還想去亞運 被移民官攔下

據了解，蔣除了擔任中華民國滑輪溜冰協會理事長，還擔任亞洲滑輪溜冰總會副主席。本次亞運滑輪也被列為正式比賽項目，蔣原本接到主辦單位發出的參加證，但他因通緝身分遭桃園機場的移民署官員攔下，無法出境。