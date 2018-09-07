繼承7千萬遺產 田僑仔拒養幼兒女

2018-09-07

爸爸過世 田僑仔也不管

〔記者王捷／台南報導〕台南市唐姓男子離婚後，將一對未成年兒女丟給老父扶養，自己也向老父要錢花用，父親過世後他繼承高達33筆房地產，一夕成為大地主，卻仍拒絕替兒女付學費和生活費，甚至自己買房搬出去住，也不出錢替女兒修家裡壞掉的熱水器。唐男前妻得知後氣憤不已，出面替兒女打官司，台南地院法官判決唐男須每月付2萬4000元扶養費給兒女，直到他們年滿20歲為止。

不付學費 也不給吃飯錢

據悉，40多歲的唐男有公共危險前科，家境富裕的他工作不穩定，5年前與妻子談離婚時，雖同意負責扶養尚未成年的一對兒女，但事後卻把撫育責任都丟給父親，孩子的生活費與學費也全部由阿公負擔，甚至自己也向父親討零用錢花。

後來唐男父親過世，唐男雖繼承了33筆房地產，但他竟仍不願替兒女繳交學費與生活費，還反過來要求兒女幫忙負擔家中水電費用，甚至連冬天時熱水器壞了，也要求還在讀書、沒有收入的小女兒出錢修理，並嗆：「如果沒錢修就全家都洗冷水！」當時已成年的其他子女看不過去，憤而向社會局檢舉爸爸。

冬天熱水器壞了 嗆洗冷水

豈料唐男被檢舉後惱羞成怒，乾脆自己另外買新房住，為了不讓兒女與他聯絡，還把手機號碼也換掉，小姊弟三餐不繼下只好投靠擔任幫廚的母親，母親心疼不已，想要自己養育孩子，但考量自己幫廚月薪僅1萬6000元，難以獨自支應姊弟倆的生活開銷，遂提告請唐男拿出扶養費。

親人舉發 他乾脆搬走

全案開庭時，唐男辯稱自己收入不穩，且有些不動產是跟親戚共有，加上之前因肇事逃逸罪被判刑，在監服刑，希望等今年12月出獄後再處理孩子的生活費用。

判他月給24000生活費

不過法官調閱雙方財產資料，發現唐男名下不動產至少現值7000多萬元，他的前妻幾無財產，認定唐男應負起扶養責任，判唐男每月支付小姊弟各1萬2000元生活費，直到兩人滿20歲為止。