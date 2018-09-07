撞死1歲女童肇逃 運將跑回家睡覺

2018-09-07

單親媽忙收攤沒察覺

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一名開燒烤攤的單親媽媽，4日帶著1歲女兒一起顧店，不料當天深夜她忙著收攤，竟沒察覺女兒獨自走上馬路，女兒剛走過中線就慘遭65歲計程車駕駛陳國來撞上，送醫不治；陳男肇事後跑回家睡覺，到案時竟厚顏向警方辯稱：「女童原本就躺在路上」，警方調出監視器畫面戳破他的狡辯之詞，依肇事逃逸、過失致死罪送辦後，被法官裁定收押。

肇事運將被裁定收押

警方調查，莊姓女童原與媽媽一起坐在燒烤攤旁，後來媽媽忙著收攤，女童自己搖搖晃晃一路走到永安路的路中央，當時不少汽車高速駛過，險象環生，但女童不懂害怕，仍繼續往前走，最後慘遭陳男駕駛的計程車撞飛。女童媽媽聽聞巨響查看，只見肇事車輛已揚長而去，愛女倒臥在地微弱哭喊「好痛」，雖立刻報案送醫，女童仍因傷重回天乏術。

製作筆錄時，女童媽媽自責不已，趕到現場的其他家人更是難以接受；警方鎖定陳男肇事，前天將他通知到案，陳起初辯稱「女童原本就躺在路上」，直到警方出示現場監視器畫面，才承認當晚確實有「撞到東西」，但堅稱不知道撞到的是人，才會駛離現場，把車停在停車場後返家睡覺。警方檢視陳男的計程車，車前方有明顯撞痕，對他的供詞持保留態度，全案移送桃園地檢署後，檢方認定陳男有湮滅證據之虞，聲請羈押獲准。至於女童媽媽疑有疏於照顧的責任，警方表示暫不會深究。