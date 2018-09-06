疑不滿遭處分 陸軍女上尉輔導長上吊亡

2018-09-06

寢室留多封遺書給家人及男友

〔記者陳建志、歐素美、張瑞楨、廖耀東／台中報導〕隊名「長城部隊」的陸軍第10軍團機械化步兵234旅26歲陳姓上尉女輔導長，據傳疑因該單位軍械庫帳冊填寫不實，營長抽查發現將她訓斥一番，並連帶處分，昨清晨被同僚發現在寢室上吊，送醫不治，檢警發現寢室桌上留有多封給家人及男友的遺書，透露她在工作上盡心盡力，對於長官一些命令和處分感到不合理、灰心，軍方對此不證實。

陳父︰女兒曾透露被長官責罵

陳女的父親昨受訪時表示，女兒之前就讀心理系，自我要求較高，曾透露被部隊長官責罵，未料因此輕生。

昨上午7點多，機步234旅第2營營部連的安全士官和值星班長，未見陳姓女輔導長出現，覺得奇怪前往寢室察看，赫見她上吊，已無呼吸心跳，緊急CPR後送醫；國軍台中總醫院表示，陳女到院前已無生命跡象，急救後不治。

昨傳陳姓女輔導長日前因該單位軍械庫帳冊填寫不實，經營長抽查發現，將陳女訓斥一番，並將她連帶處分，才導致她想不開輕生。陸軍10軍團表示，陳女在軍中服務約4年，輕生原因還不明，已由檢警調查，軍方全力配合釐清真相。

檢察官昨相驗，初步排除他殺，已經抽血化驗。

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