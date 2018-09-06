爛貨充名牌／坑殺台灣眼鏡行 港男設局詐千萬

2018-09-06

賣「才次郎」假貨給33家眼鏡行

〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號「阿銘」的香港籍男子陳紹銘，鎖定台灣眼鏡行以兩面手法設局詐騙千萬和解金，他以取得商標權之由，先把日本「才次郎」手工眼鏡的鏡框假貨賣給全台至少33家眼鏡行，再由其母親蕭女扮成觀光客「假消費真蒐證」，控告眼鏡行賣假貨侵權，向每家索賠30萬元；保二總隊日前偵破全案，但主嫌阿銘已早一步溜回香港，高雄地檢署將發佈通緝。

派母假消費真蒐證 控告侵權

警方調查，38歲阿銘4年前來台從事眼鏡買賣事業，找上台籍陳男及何姓女會計出資，前年11月自中國訂製兩批、分別為「雷射刻字」、「印刷貼字」的鏡框，去年4月阿銘前妻取得日本手工眼鏡「才次郎」在台商標權，成為台灣「原廠」，阿銘藉此出面向眼鏡行以每副100至300元兜售、寄賣「印刷貼字」仿品鏡框。

擬每家索賠30萬 離境回港

阿銘先賣「才次郎」假貨給眼鏡行，接著他母親蕭女從香港來台，假裝消費進行蒐證，把假貨和購買的發票交由律師，控告眼鏡行賣假貨，每家索賠和解金30萬元，陸續有店家受害；後來阿銘從屏東一家眼鏡行得手15萬元，即離境回港。

因眾多眼鏡行遭索賠，業者懷疑被設計，保二刑警大隊去年11月陸續接獲業者報案，蒐證後赴高市左營、台南麻豆拘捕搜索台籍陳男和何女；兩人喊冤表示，不知阿銘賣假貨及涉嫌詐欺，只承認與阿銘有借貸關係，是阿銘向他們借錢投資，何女並稱已申請到商標權，不需賣假貨給33家眼鏡行。

台籍2人被認定共犯 移送法辦

檢警調查時，阿銘已逃回香港，警方認定陳男與何女是共犯，依詐欺罪移送法辦，同時意外查出阿銘也曾賣雷朋太陽眼鏡假貨給2家眼鏡行，另依商標法函送法辦。